Водитель 6 дней провел в ловушке своей машины после ДТП: как ему удалось выжить

27-летний Мэтью Ром попал в ужасное ДТП, и его пикап вылетел вниз перед мостом через Солт-Крик. Автомобиль несколько раз перевернулся и застрял у реки. Водитель получил серьезные травмы и не мог выбраться из заблокированного автомобиля. А телефон закатился так, что он не мог его достать и вызвать помощь.

К его несчастью, ДТП произошло в малолюдном месте и ему пришлось провести в ожидании помощи более 6 суток.

А впоследствии Мэтью в автомобиле обнаружили двое рыбаков. Мужчины, которые искали место для рыбалки, заметили машину с открытой подушкой безопасности и пошли посмотреть, что произошло. В салоне они увидели человека и сначала подумали, что тот мертв.

"Они коснулись тела и мужчина повернул голову и стал говорить с ними", - рассказали правоохранители.

Рыбаки быстро вызвали спасателей, а те достали из машины обессиленного Мэтью. Его сразу же доставили в больницу вертолетом.

Уже со временем он рассказал, что чудом выжил, потому что пил только дождевую воду. Он звал на помощь, но все, что он слышал - это шум воды.