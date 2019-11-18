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Водіїв змушували з'їжджати: в Києві через кортеж перекрили вулиці (відео)

STYLERЖиття    18.11.2019 - 12:31
Водіїв змушували з'їжджати: в Києві через кортеж перекрили вулиці (відео)
У Києві через кортеж перекрили вулиці (колаж: РБК-Україна)

У Києві внаслідок проїзду кортежу утворилися затори

У Києві через кортеж, який рухався в напрямку з аеропорту "Бориспіль", перекрили головну вулицю Дарницького району, яка з'єднує Правий та Лівий берег - проспект Миколи Бажана. Крім того, була закрита Дніпровська набережна.

Про це в мережі пишуть автомобілісти, які стали очевидцями заторів на проспекті на Позняках.

Юрист Юрій Шеремет пише, що 17 листопада автомобілістів змушували з'їжджати і продовжувати рух по прилеглим вулицям, щоб весь проспект був чистим.

"Треба віддати належне поліцейським, які схоже самі розуміли абсурдність ситуації і тим, хто обурювався і не хотів з'їжджати, просто пропонували стояти з "аварійкою" на повороті, поки їх величність не проїдуть", - пише Шеремет.

Адвокат пише, що "чиновники на велосипедах" - це звичайно ж утопія для нашої країни, але подібні кортежі - це "цинізм з особливою зухвалістю".

Водіїв змушували з'їжджати: в Києві через кортеж перекрили вулиці (відео)

В Києві через кортеж перекрили вулиці (скрін: facebook.com/Юрий Шеремет)

Активіст Олександр Нойнець також опублікував знімки, написавши, що автомобілісти "вітали" кортеж "веселим гулом".

Водіїв змушували з'їжджати: в Києві через кортеж перекрили вулиці (відео)

В Києві через кортеж перекрили вулиці (фото: facebook.com/Alex Noinets)

Багато користувачів відразу ж поспішили приписати кортеж Володимиру Зеленському. Але з'ясувалося, що такі заходи були потрібні для проїзда голови Сейму Литовської республіки Віктораса Пранцкетиса, який прибув до Києва з офіційним візитом.

В Києві через кортеж перекрили вулиці (відео: facebook.com/yuliya.pazenko)

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