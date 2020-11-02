Водій на швидкості розніс ворота знаменитого університету Чернівців і врізався в будівлю

У понеділок, 2 листопада, водій автомобіля Renault на великій швидкості розніс ворота центрального корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і врізався в будівлю одного з корпусів.

Правоохоронці встановили, що 32-річний місцевий житель не впорався з керуванням свого авто, що і призвело до аварії. Про це повідомляє Національна поліція Чернівецької області.

У Чернівцях водій влетів у ворота національного університету (фото: cv.npu.gov.ua)

Під час ДТП водій легковика отримав травми. Бригада швидкої допомоги доставила його в лікарню з попереднім діагнозом "розрив селезінки". Поліція встановлює обставини аварії.

У Чернівцях водій влетів у ворота національного університету (відео: facebook.com/stepan.rudenko)

Нагадаємо, під Одесою п'яний водій угробив друзів у жахливій ДТП. Близько 5:00 30-річний водій не впорався з керуванням і на проспекті Миру виїхав з дороги прямо в дерево.

Удар був настільки сильний, що машина перетворилася на брухт. В результаті аварії двоє пасажирів загинули на місці. Це молоді люди 2001 і 1990 років народження.

Інших пасажирів, жінку 1995 р. н. і чоловіка 1986 р.н., госпіталізували в лікарню з тілесними ушкодженнями.

Раніше експерти назвали найпоширеніші помилки всіх водіїв на дорозі, які можуть призвести до серйозних аварій і загибелі.