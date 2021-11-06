Водій збив тварину: як потрібно діяти при таких ДТП

Наїзд або зіткнення з тваринами на дорозі – це теж ДТП. Тому є певний алгоритм дій для водія. Якщо зіткнення сталося без травм, загибелі людей, представників фауни та пошкоджень авто – то це не ДТП і за нього немає відповідальності.

Категорично не можна залишати місце ДТП, незалежно від того, якого розміру тварину ви збили (лось, кішка, собака, курка).

Потрібно встановити знак аварійної зупинки та викликати поліцію. Якщо водій покине місце події - йому загрожує штраф і позбавлення прав.

Якщо є постраждалі люди - потрібно викликати швидку допомогу. Чіпати тварину - не можна і варто захистити від зіткнення з нею й інших водіїв.

На місці ДТП потрібно зібрати всі докази та заручитися інформацією свідків, якщо вони були. Зробіть фото, поговоріть з іншими водіями або місцевими жителями. Варто з'ясувати, кому належить тварина.

Часто в такому ДТП винен не водій, а тварина, яка раптово вискочила під колеса автомобіля. Якщо це була домашня тварина, то можна спробувати врегулювати конфлікт з його власником мирно. Якщо собака була не на повідку, то в наїзді буде винен господар пса.

Якщо водій не винен у ДТП, то компенсацію платити він не зобов'язаний. Однак йому доведеться самостійно оплатити ремонт свого автомобіля.

Варто також врахувати пункт про диких тварин при оформленні страховки. Не забудьте повідомити в страхову про ДТП.