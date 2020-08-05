Водій маршрутки цинічно обійшовся з людиною з інвалідністю: не хочу обслуговувати калік

У Дніпрі водій маршрутки відзначився цинічною витівкою
У Дніпрі водій маршрутки №136 відзначився цинічною витівкою. Він не захотів везти безкоштовно за пільговим посвідчення особу з інвалідністю, а потім зачинив двері і "прокатав" чоловіка по вулиці. Про цей кричущий інцидент повідомили на сторінці "12 квартал Дніпра" в Facebook.
"Водій 136 маршрутки не хотів брати інваліда за пільговим, притиснув дверима йому руку з палицею і ногу і почав їхати. На крик людей він зупинився і відкрив двері, але коли інвалід увійшов в маршрутку водій сказав: "Я не хочу тебе обслуговувати, каліка", - сказано в повідомленні на сторінці.
В коментарях українці висловили свій гнів і обурення діями водія транспорту.
Як ми раніше писали, у маршрутці Дніпра розгорівся мовний скандал між водієм і пасажиром.