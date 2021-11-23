Водій львівської маршрутки, який збив монахиню і тягнув тіло 5 км, висловився про ДТП (відео)

Аварія сталася рано вранці в суботу, 20 листопада, в центрі міста на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи. Тоді маршрутка № 138 з пасажирами всередині збила монахинь "Згромадження Сестер Францисканок Родини Марії" 67-річну сестру Галину і 48-річну сестру Ольгу, які прямували на месу.

Першу жінку після удару відкинуло в сторону, і постраждала була госпіталізована в лікарню з травмами голови.

Друга жінка, Ольга Дуплеца, зачепилася одягом за виступаючі нижні частини маршрутки, і її тіло було протягнуто асфальтом 5 кілометрів - до кінцевої зупинки на вулиці Джорджа Вашингтона.

Загибла в результаті ДТП монахиня Ольга (facebook.com/Katedra-Lwowska)

За словами маршрутника Віктора Шебашинова, він не знав, що збив пішоходів.

"Я нічого не бачив, темно було... думав, вона послизнулася і впала... не хотів я цього, так вийшло. Був дощ, темно було. Вибачте... не хотів", - розповів чоловік.

Маршрутник розповів, що зрозумів, що сталося, лише на кінцевій зупинці на вул. Джорджа Вашингтона, коли приїхали поліцейські.

Маршрутник, який збив монахинь, в залі суду (фото: tvoemisto.tv)

"Було темно, і я на пішохідному переході людей не бачив. Думав, що вона впала. Коли їхав, нічого не відчував. Коли приїхав на кінцеву, то щось було, я подумав, що це якийсь мішок. Коли поліція приїхала, зрозумів, що сталося", - говорить він.

Якщо провину маршрутника доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

За даними поліції, водій того дня попередньо був тверезий.

Суд обрав йому 60 діб тримання під вартою без права внесення застави, хоча захист просив відпустити під домашній арешт, мотивуючи, що за 5 років роботи водієм у нього не було порушень, що чоловік доглядає за хворою матір'ю, у нього є дитина, і за кордон втекти не зможе - немає закордонного паспорта.

Прокурори, своєю чергою, звернули увагу на поведінку водія при ДТП, а саме:

після наїзду на пішоходів, які переходили дорогу на "зелене світло", не став їм допомагати та поїхав далі

на відео видно, що чоловік пригальмував після зіткнення, що "говорить про те, що дана особа усвідомила скоєне і після цього вирішила продовжити рух".

Відео: у Львові маршрутнику обрали запобіжний захід у справі про смертельну аварію

Відео моменту ДТП у Львові можна переглянути за посиланням. Увага, кадри 18+!