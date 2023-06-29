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Воды маловато. Нутрициолог рассказала, как нужно мыть овощи и фрукты

Как нужно мыть овощи (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Всегда мы моем фрукты и овощи в основном водой. Однако этого способа недостаточно, и вода, к сожалению, не помогает сделать продукты безопасными.

О том, как нужно мыть фрукты и овощи, рассказала нутрициолог Анна Безик в своем Instagram.

Обработка

Лучший способ помыть фрукты и овощи - это для начала обработать продукты специальным дезинфицирующим средством. Однако важно, чтобы антисептик не содержал отдушек, поскольку за ними прячутся тяжелые металлы, вредящие здоровью.

Лимонный сок и вода

Очень хороший способ замочить фрукты и овощи с помощью лимонного сока и соды. Нужно всего-навсего смешать в стакане воды 1 ст. л. соды и 1 ст. л. лимонного сока. Продукты вымачивают примерно 1-4 часа.

Яблочный уксус

Яблочный уксус поможет сделать фрукты и овощи вполне безопасными. Для этого необходимо в 1 л воды развести 1 ст. л. яблочного уксуса. Так же оставить в растворе продукты на время.

Соль или перекись водорода

Чтобы помыть фрукты и овощи с помощью соли, нужно 4 ст. л. соли развести в 1 л воды. Также можно воспользоваться перекисью водорода, просто нужно 1 ст. л. препарат развести в миске воды и оставить ненадолго.

Также нутрициолог советует по возможности лучше срезать кожуру с овощей, фруктов. Также хорошо помогает бланширование, то есть обработка крутым кипятком, однако такой способ подойдет не для всех фруктов и тем более ягод.

Раньше мы писали о том, как правильно мыть и дезинфицировать кухонные ложки и лопатки.

Также читайте, как часто мыть пол и ковры.

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