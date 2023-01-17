"Вода не смоет грехи": Комаровский рассказал, нужно ли окунаться в проруби на Крещение

Доктор Комаровский рассказал, нужно ли украинцам окунаться в прорубь на праздник Крещения, который будет 19 января.
Об этом заслуженный педиатр из Харькова рассказал на своей странице в Instagram.
По словам медика, за последние 30 лет стало очень популярно окунаться в мороз в проруби на Крещение. Люди надеются, что такое купание смоет все грехи, но это не так.
"Если вы хотите нырнуть в ледяную воду, то научитесь погружаться в воду при +18", - советует доктор.
Комаровский сообщил, что кожа при погружении в ледяную воду испытает холодовой шок.
Это приведет к резкому увеличению артериального давления и гипертоническому кризу.
"Если у вас есть где-то слабое место - произойдет кровоизлияние", - отметил врач.
Очень часто такие эксперименты с погружением в прорубь заканчиваются остановкой дыхания.
Комаровский рекомендует неподготовленным людям ни в коем случае не окунаться в ледяную воду на Крещение.
Напомним, что ранее Комаровский рассказал, почему люди болеют именно зимой.
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