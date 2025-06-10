Вода из-под крана может угрожать здоровью: вот чего нужно избегать всем

Привычное для многих промывание носа может обернуться опасностью для жизни. В частности, использовать для этого воду из-под крана категорически нельзя. В ней могут содержаться опасные микроорганизмы, которые способны вызвать тяжелые инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу американского врача Сураджа Кукадия.

Почему нельзя промывать нос водой из-под крана

Промывание носа - распространенная процедура при лечении симптомов простуды, аллергии, инфекций пазух носа и после операций на носу. В нос закапывают воду или физиологический раствор (смесь воды и соли), чтобы смыть слизь, пыль, пыльцу и другие раздражители, накапливающиеся в носовых проходах.

"Водопроводная вода опасна для этого, но ее безопасно пить. Это потому, что в водопроводной воде есть бактерии", - сказал медик.

Если вы промываете нос, то стоит использовать воду, которая прошла определенную обработку. Лучше всего для этого подойдет дистиллированная вода, стерильный физиологический раствор или охлажденная кипяченая вода.

"Это потому, что процесс кипячения уничтожает амебу, которая поражает мозг, под названием "naegleria fowleri". Это организм, который процветает в теплых пресноводных озерах, реках и горячих источниках", - объяснил Сурадж .

К тому же такой макроорганизм может инфицировать мозг и разрушать ткани. В большинстве случаев инфекция мозга, вызванная "naegleria fowleria", оказывается смертельной.

Однако, врач отметил, что этот случай редкий, но зафиксирован в некоторых странах (особенно в теплых регионах, например, юг США). Тем не менее риск достаточный, чтобы не игнорировать.

Как правильно промывать нос

При промывании носа нужно придерживаться таких рекомендаций:

подготовьте раствор - он должен быть теплым (примерно 35-37°C)

наклонитесь над раковиной и немного поверните голову набок

введите раствор в одну ноздрю, чтобы он вытекал из другой. Дышите ртом

повторите для другой ноздри

после процедуры аккуратно высморкайтесь

Важные советы:

не промывайте нос перед выходом на улицу (подождите 30-60 минут)

не используйте холодную воду - это может вызвать спазм сосудов

если чувствуете боль или заложенность ушей - уменьшите давление во время промывания

Когда нужно промывать: