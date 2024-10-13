Вода с лимоном и детокс-диеты не действуют: 3 мифа о питании, в которые не стоит верить

Фрукты можно есть только после 12 дня

По словам диетолога Ольги Безуглой, это один из самых популярных мифов. На самом деле, нет научных доказательств, подтверждающих, что употребление фруктов должно быть ограничено определенным временем дня.

Важно знать, что фрукты можно есть в любое время, поскольку они содержат важные витамины, минералы и клетчатку. Главное - соблюдать баланс и контролировать общее количество углеводов и калорий, если это необходимо.

Считается, что свойства фруктов наиболее важны для правильного функционирования организма. Обычно они на 95% состоят из воды и фруктозы. Это означает, что они обеспечивают организм определенным количеством питательных веществ.

Вода с лимоном сжигает жир

Этот миф стал очень популярен благодаря утверждениям, что вода с лимоном утром помогает "сжигать жир" и ускорять метаболизм.

На самом деле вода с лимоном может быть полезна для увлажнения и получения небольшого количества витамина С, но она не имеет прямого влияния на сжигание жира.

Для потери веса более важен контроль за калориями и физическая активность.

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Детокс-диеты "очищают" организм от токсинов

В социальных сетях можно найти много "диет", якобы очищающих организм от токсинов.

Однако организм человека имеет собственные природные механизмы детоксикации - печень, почки, кожу и легкие, эффективно очищающие тело от токсинов.

Детокс-диеты и специальные соки, обещающие "очистку", на самом деле не имеют доказательной базы по их эффективности.

Лучший способ поддержать работу организма - это сбалансированное питание, богатое овощами, фруктами, клетчаткой и регулярной физической активностью.