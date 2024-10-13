Вода с лимоном и детокс-диеты не действуют: 3 мифа о питании, в которые не стоит верить

Часто здоровое питание ассоциируется с ограничениями в пище в определенное время дня и волшебными свойствами воды с лимоном. Вокруг питания возникло много мифов, в которые стоит перестать верить всем.

Фрукты можно есть только после 12 дня

По словам диетолога Ольги Безуглой, это один из самых популярных мифов. На самом деле, нет научных доказательств, подтверждающих, что употребление фруктов должно быть ограничено определенным временем дня.

Важно знать, что фрукты можно есть в любое время, поскольку они содержат важные витамины, минералы и клетчатку. Главное - соблюдать баланс и контролировать общее количество углеводов и калорий, если это необходимо.

Считается, что свойства фруктов наиболее важны для правильного функционирования организма. Обычно они на 95% состоят из воды и фруктозы. Это означает, что они обеспечивают организм определенным количеством питательных веществ.

Вода с лимоном сжигает жир

Этот миф стал очень популярен благодаря утверждениям, что вода с лимоном утром помогает "сжигать жир" и ускорять метаболизм.

На самом деле вода с лимоном может быть полезна для увлажнения и получения небольшого количества витамина С, но она не имеет прямого влияния на сжигание жира.

Для потери веса более важен контроль за калориями и физическая активность.

Также лимон содержит минералы, такие как кальций, железо, селен и калий, необходимые для общего здоровья.

Регулярное употребление воды с лимоном может помочь укрепить кости, улучшить здоровье полости рта , а также предотвращает анемию и образование камней в почках.

Такой фрукт имеет много преимуществ для организма, но никак не способен "сжигать жир".

Детокс-диеты "очищают" организм от токсинов

В социальных сетях можно найти много "диет", якобы очищающих организм от токсинов.

Однако организм человека имеет собственные природные механизмы детоксикации - печень, почки, кожу и легкие, эффективно очищающие тело от токсинов.

Детокс-диеты и специальные соки, обещающие "очистку", на самом деле не имеют доказательной базы по их эффективности.

Потенциальные побочные эффекты таких диет включают низкий уровень энергии, низкий уровень сахара в крови, мышечные боли, усталость, головокружение и тошноту.

Лучший способ поддержать работу организма - это сбалансированное питание, богатое овощами, фруктами, клетчаткой и регулярной физической активностью.