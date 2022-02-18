RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Увага, негода: 19 лютого на заході України оголошено штормове попередження

Автор: Styler

Погода в деяких областях України 19 лютого суттєво зіпсується.

За даними Sinoptik.ua, весь день у суботу в Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Хмельницькій областях очікується сильний штормовий вітер.

Його швидкість сягатиме 15-24 м/с, у регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки.

Будьте обережні, перебуваючи під деревами, будинками чи рекламними конструкціями та не забувайте зачиняти вікна, виходячи з дому.

Крім того, у першій половині дня очікується невеликий дощ.

Через високу вологість буде сльотаво, тому синоптики радять одягтися тепліше або перенести плани на вечір.

Раніше синоптики показали свіжий прогноз погоди до кінця лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні