Раптові ознаки "тихого" інсульту: не пропустіть важливі сигнали

Найчастіші інсульти - ішемічні. Вони відбуваються від того, що тромб блокує приплив крові та кисню до мозку. Деякі такі інсульти називають "тихими", оскільки їх симптоми дуже малопомітні.

Які ознаки можуть говорити про розвиток "тихого" інсульту, розповіли у виданні Express.

Як відзначають фахівці Американської кардіологічної асоціації, більшість ішемічних інсультів проходять швидко.

Вони розвиваються від декількох хвилин до декількох годин, і тільки негайна медична допомога допоможе уникнути незворотних наслідків і врятувати життя людині.

Лікарі назвали ознаки "тихого" інсульту, при яких потрібно негайно звернутися за допомогою і зателефонувати у швидку.

Найчастішими ознаками інсульту стають:

Раптове оніміння або слабкість м'язів обличчя, руки або ноги на одній стороні тіла.

Раптова сплутаність свідомості, раптові проблеми мовою або зором.

Раптові труднощі при ходьбі, запаморочення, втрата рівноваги або координації.

Різкий головний біль без відомої причини.

У жінок - біль в обличчі, руках або ногах, гикавка або нудота, біль у грудях, прискорене серцебиття, задишка.

"Не всі симптоми виникають при кожному інсульті й одночасно, іноді вони зникають і повертаються", - підкреслили медики.

Деякі симптоми можуть з'явитися всього на кілька хвилин, а потім зникнути. Це може бути ознакою транзиторної ішемічної атаки та першою ознакою інсульту.

Які причини виникнення інсульту

За словами медиків, основні причини виникнення інсульту - нездоровий спосіб життя, відсутність фізичної активності, вживання алкоголю, наркотичні залежності.

Також розвитку інсультів допомагають постійні тривоги, депресії та високий рівень стресу.