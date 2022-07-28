Раптові хвороби, травми і стреси: знаки Зодіаку, яких підведе здоров'я

Близнюки

Близнюкам в разі погіршення самопочуття варто звернути увагу на здоров'я. Чим раніше почнете лікування, тим швидше й успішно воно закінчиться.

Так само не варто піддаватися на авантюри та не вкладати в сумнівні операції гроші.

Діва

Дівам слід не вплутуватися в авантюрні ідеї. Це може загрожувати надалі судовими розглядами. Так само не плануйте ніяких поїздок далеко від дому, це небезпечно.

Не починайте на цьому тижні оформлення документів для виїзду за кордон. Виникнуть непередбачені ситуації, що надалі можуть зробити це неможливим.

Скорпіон

Скорпіонам слід максимально проявити увагу і повагу в комунікації з керівництвом або батьками.

Переговори цього тижня матимуть не той результат, на який ви сподівалися. У взаєминах з вашою половинкою теж буде не все райдужно, що призведе до зайвого стресу.