Раптово померла невістка Геннадія Кернеса: життя матері двох дітей забрала хвороба

Кирило Кернес тепло висловився про кохану, з якою був разом 16 років, і зазначив, що вона "стрімкою кометою пронеслася" через його життя, залишивши після себе "дві яскраві зірки - наших чудових дітей" - дочку Кіру і сина Луку.

"Ти була моєю найбільшою мрією і найпалкішою любов'ю. Це гірке слово - була... Мені все здавалося, що я здатен прихилити небо для Тебе. І що разом ми здолаємо цю потвору-хворобу. І знову велике щастя буде спільним, одне на двох. Аж ні. Доля зовсім інше накреслила для нас", - йдеться в публікації.

Кирило Кернес зі своєю дружиною Яною (фото: 2day.kh.ua)

Син покійного Харківського градоначальника висловив слова подяки коханій дружині, яку забрала тяжка недуга, за кожну хвилину разом.

Від якої саме хвороби страждала Яна Кернес, він не уточнив. При цьому за даними ЗМІ, мова йде про онкологію, а причиною смерті в пресі називають інсульт.

Кирило Кернес (фото: facebook.com/kernes.kyrylo)

Сім'я Яни і Кирила Кернес уникала публічності, і про їхнє особисте життя інформації небагато.

Відомо, що Яна Кернес працювала приватним нотаріусом. У декларації про доходи від 2021 року вказується, що їх сім'я володіла шістьма об'єктами нерухомості - квартирами в Харкові, і чотирма автомобілями.

39-річний Кирило Кернес (13 лютого йому виповниться 40) - заступник директора КП "Харківське міське бюро технічної інвентаризації", депутат облради (очолює фракцію "Блок Кернеса - Успішний Харків".

Сім'я Кернес, Кирило - крайній праворуч (фото з відкритих джерел)

Кирило Керне зі своїм батьком Геннадієм Кернесом (фото: facebook.com/kernes.kyrylo)