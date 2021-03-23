Раптово втратила свідомість: померла військова ЗСУ, яку днями вакцинували від COVID-19

Зазначається, що за межами військової частини у позаслужбовий час дівчина втратила свідомість. Після чого товариші по службі викликали "швидку" та повідомили медичній службі в/ч. Військові та цивільні медики намагалися реанімувати дівчину, яка служила за контрактом, проте врятувати її не вдалося.

Військову 21 березня вакцинували від COVID-19 "з дотриманням всіх алгоритмів".

"Щеплення було здійснено мобільною бригадою з імунізації від Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА, яка працює з початку вакцинації та набула досвіду", - йдеться в повідомленні.

Як заявив начальник медслужби військової частини, де вона проходила службу, станом на сьогоднішній ранок скарг на стан здоров'я військовослужбовець не висловлювала. З анамнезу вона страждала на гіпертонічну хворобу.

Судово-медичну експертизу мають провести 24 березня.

"Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким", - повідомили в Командуванні.

Також у заяві зазначається прохання не робити передчасних висновків про причини та обставини смерті військовослужбовця.