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Раптово втратила свідомість: померла військова ЗСУ, яку днями вакцинували від COVID-19

Автор: Володимир Костирін

Під Одесою раптово померла військовослужбовець ЗСУ, якій два дні тому зробили щеплення від коронавірусу, і незабаром вона мала відправитися в зону проведення ООС на Донбасі.

Про це 23 березня повідомили в Командуванні Медичних сил Збройних Сил України Facebook.

Зазначається, що за межами військової частини у позаслужбовий час дівчина втратила свідомість. Після чого товариші по службі викликали "швидку" та повідомили медичній службі в/ч. Військові та цивільні медики намагалися реанімувати дівчину, яка служила за контрактом, проте врятувати її не вдалося.

Військову 21 березня вакцинували від COVID-19 "з дотриманням всіх алгоритмів".

"Щеплення було здійснено мобільною бригадою з імунізації від Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА, яка працює з початку вакцинації та набула досвіду", - йдеться в повідомленні.

Як заявив начальник медслужби військової частини, де вона проходила службу, станом на сьогоднішній ранок скарг на стан здоров'я військовослужбовець не висловлювала. З анамнезу вона страждала на гіпертонічну хворобу.

Судово-медичну експертизу мають провести 24 березня.

"Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким", - повідомили в Командуванні.

Також у заяві зазначається прохання не робити передчасних висновків про причини та обставини смерті військовослужбовця.

Раніше глава МОЗ України Максим Степанов розповів, кого зі списків очікування будуть вакцинувати від COVID-19 першими.

Нагадаємо, нещодавно волонтерка АТО розповіла про "побочки" після вакцинації від коронавірусу.

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