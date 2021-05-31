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Раптова смерть онука Філімонова: з'явилися нові подробиці

Автор: Роман Мирончук

Вчора, 30 травня, раптово помер 15-річний онук Олега Філімонова, гумориста і екс-кандидата в мери Одеси. Підлітку стало різко погано під час гри в баскетбол. Лікарям не вдалося його реанімувати і передбачається, що у хлопця відірвався тромб.

Про це Філімонов розповів в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Припускаємо, що це тромб відірвався. Це практично моментально. 15-річний хлопчик, здоровий, навчався в морехідці", - заявив Філімонов.

До свого шістнадцятого дня народження Еван Григор не дожив два місяці. У серпні у нього день народження. Хлопець дуже любив баскетбол і хотів ходити під вітрилами. У 2021 році він закінчив перший курс коледжу морської академії.

Прощання з Еваном відбудеться 2 червня в середу на центральній алеї Другого кладовища (вул. Водопровідна) о 12:00.

Лікарі вважають, що у Евана могла бути серцева вада, про яку міг ніхто навіть і не здогадуватися.

"Тромби так просто не формуються. Там або була серцева патологія, міг бути міокардит, який дав низьку фракцію серця, знижений викид серцевий, але ще не проявився в серцевій недостатності, щоб можна було побачити візуально", - заявила лікар-кардіолог Юлія Климишин.

Рекомендації лікарів

Медики радять батькам вимірювати пульс своїм дітям перед тим, як вони йдуть займатися спортом. У підлітків нормальним пульсом вважається 70-80 ударів у хвилину.

Якщо ж дитині різко стало погано, то відразу ж рекомендується викликати швидку допомогу.

Щоб виявити проблему зі здоров'ям на ранніх стадіях, медики радять регулярно обстежувати дитину у фахівців. Проблеми серця у дітей - чи не головна хвороба української молоді.

Нагадаємо, в Житомирі помер молодий чоловік, якого не хотіли госпіталізувати. У нього згнили 60% легких.

Раніше в Панамі при загадкових обставинах помер капітан з України.

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