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Раптова смерть учасниці "МастерШеф" Стелли Клименко: з'явилися нові подробиці

Автор: Роман Мирончук

Стелла Клименко несподівано померла в понеділок, 13 вересня. Їй було всього 30 років. З'ясувалося, що серце учасниці шоу "МастерШеф. Професіонали-3" раптово зупинилося під час відпочинку в Єгипті.

Про це розповіла її давня подруга Лера Корф в Instagram-сторіз.

"Стелли була у відпустці і померла там в Єгипті. Її родині не зайвим буде фінансова допомога для репатріації", - зазначила вона.

Скріншот з Instagram

Корф також заявила, що смерть її подруги не пов'язана з коронавірусом. На даний момент збираються кошти, щоб повернути тіло Стелли Клименко в Україну.

Ви можете надати допомогу і перевести гроші на карту батька Стелли Клименка Олега Володимировича. Номер картки 5363 5420 1759 4103.

Скріншот з Instagram

Стелла Клименко була су-шефом ресторану "Аляска". Також вона володіла виробництвом соусів Stella Lalala. Кілька років вона працювала в Китаї. Учасниця "МастерШеф" все життя мріяла відкрити власний ресторан.

Нагадаємо, під Харковом пара потонула під час побачення. Хлопець і дівчина сиділи в мікроавтобусі на березі водойми, але потім в якийсь момент авто покотилося у воду. Все сталося дуже швидко і молодим людям не вдалося вибратися.

Ми також писали про те, що пішов з життя молодий український футболіст Денис Барвінко, який у складі харківського "Металіста" став срібним призером Чемпіонату України сезону 2012/2013 рр.Спортсмену було 27 років.

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