Раптова смерть учасниці "МастерШеф" Стелли Клименко: з'явилися нові подробиці

Стелла Клименко несподівано померла в понеділок, 13 вересня. Їй було всього 30 років. З'ясувалося, що серце учасниці шоу "МастерШеф. Професіонали-3" раптово зупинилося під час відпочинку в Єгипті.
Про це розповіла її давня подруга Лера Корф в Instagram-сторіз.
"Стелли була у відпустці і померла там в Єгипті. Її родині не зайвим буде фінансова допомога для репатріації", - зазначила вона.
Скріншот з Instagram
Корф також заявила, що смерть її подруги не пов'язана з коронавірусом. На даний момент збираються кошти, щоб повернути тіло Стелли Клименко в Україну.
Ви можете надати допомогу і перевести гроші на карту батька Стелли Клименка Олега Володимировича. Номер картки 5363 5420 1759 4103.
Скріншот з Instagram
Стелла Клименко була су-шефом ресторану "Аляска". Також вона володіла виробництвом соусів Stella Lalala. Кілька років вона працювала в Китаї. Учасниця "МастерШеф" все життя мріяла відкрити власний ресторан.
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