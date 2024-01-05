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В результате ракетного удара 2 января умерла заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко

Виктория Тимошенко на сцене театра (фото: facebook.com/rusdramacom)
Автор: Юлия Гаюк

В результате ракетной атаки РФ на Украину 2 января умерла заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко. Женщине было 84 года.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram-канале Харьковской ОВА.

Что известно о Виктории Тимошенко

Виктория Николаевна родилась 18 августа 1939 года. Она всегда мечтала о театре, поэтому окончила театральную студию при Дагестанском государственном театре Махачкалы в 1960 году.

За 8 лет мечта Виктории сбылась: она связала свою жизнь с харьковской театральной сценой.

"Виктория Николаевна была украшением творческого коллектива ХАДТ с момента появления в составе труппы в 1968 году", - пишут о ней коллеги из Харьковского академического драматического театра.

За годы работы актриса сыграла много разных ролей. Среди них:

  • София Ивановна ("Старая дева" Н. Птушкиной)
  • Мадам Сивель ("Моя парижанка" Р. Ламуре)
  • Бурыкина ("Шут Балакирев" Г. Горина)
  • Розалия ("Филумена Мартурано", Эд. де Филиппо)
  • Фекла Ивановна ("Женитьба", М.Гоголя)
  • Голда, ("Поминальная молитва" за Шолом-Алейхемом)
  • Мамаша ("Клинический случай", Р. Куни)
  • мисс Мотморенси ("Красавица и семья" С.Моэма)
  • Нана ("37 открыток" М. Маккивера) и т. п.

"Мы выражаем искреннее соболезнование семье и друзьям Виктории Николаевны. Она останется в наших сердцах как замечательный человек и профессионал. Мы будем помнить его яркие роли и творческую энергию. Пусть ее душа покоится в мире", - выражают соболезнования коллеги Тимошенко.

 

 

Ракетная атака 2 января

Российские войска ранним утром 2 января запустили по Украине ракеты. Под массированным ударом оказались Киев и Харьков, взрывы раздавались и в других регионах.

По предварительной информации, российские террористы ночью и утром 2 января выпустили по Украине 99 ракет разных типов и 35 дронов-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить 72 ракеты и все беспилотники.

Ранее мы сообщали о том, что из-за ракетного удара 2 января погибла преподавательница Киево-Могилянской академии.

А еще писали о том, что в результате атаки погиб тренер и мастер спорта по баскетболу Виктор Кобзистый.

Кроме того, мы рассказывали о бывшей футболистке Виктории Котляровой и ее маме, погибших в результате ракетного удара 29 декабря.

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