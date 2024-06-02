RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В результате пожара погибла украинская телеведущая: детали трагедии

Любовь Янас (фото: facebook.com/lubov.yanas)
Автор: Иванна Пашкевич

В пятницу вечером, 31 мая, в собственной квартире во Львове погибла известная телеведущая художественных программ Львовского телевидения, театровед Любовь Янас.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу актрисы творческой мастерской "Театр в корзине" Лидии Данильчук.

Детали трагедии

По словам Лидии, Любовь погибла в результате пожара в квартире.

"Еще одна потеря... Сегодня ночью погибла Любовь Янас. Известная телеведущая художественных программ Львовского телевидения, театровед, педагог, друг и поклонница нашего театра", - написала заслуженная артистка Украины.

Любовь Янас (фото: facebook.com/lubov.yanas)

Как сообщает "УП. Життя" со ссылкой на начальника отдела связей со СМИ и работы с общественностью службы Виталия Туровцева, о возгорании спасателям сообщили соседи.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, из здания вырывалось пламя, а лестничная клетка была заполнена дымом.

В помещении было обнаружено тело 63-летней владелицы. Спасатели эвакуировали шестерых жильцов дома, благодаря чему больше никто не пострадал.

Читайте РБК-Украина в Google News
ведучаПожар