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В результате атаки "шахедов" на Киев пострадало жилье известного телеведущего: жуткие фото повреждений

Ведущий и актер Констанстин Октябрьский (фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy)
Автор: Катерина Собкова

В ночь на 30 октября в Киеве снова были слышно взрывы из-за очередной атаки ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. В результате пострадал многоквартирный дом в Соломенском районе, в котором жил известный телеведущий и актер Константин Октябрьский.

Об том пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

"К сожалению, квартире "торба", - написал Октябрьский. Он также опубликовал жуткие фото последствий: как выглядит внутри его квартира в пострадавшей многоэтажке.

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Отметим, что ведущий со своей супругой и двумя детьми не пострадал.

"Это наш дом. Слава Богу, мы целы", - отметил он.

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На ужасную новость уже отреагировала его коллега по проекту "Ранок вдома", ведущая и актриса Лилия Ребрик. В своих Stories она рассказала о случившемся, а также прикрепила банку со сбором, чтобы помочь семье.

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Что известно о Константине Октябрьском

Октябрьский родился в Кременчуге.

Студенческие годы будущего актера прошли в Днепре. Там он окончил местный театрально-художественный колледж, где проявил свой актерский талант.

После завершения обучения начал активно сниматься в рекламе.

Участвовал в пародийном проекте "Большая разница по-украински". А уже с 2010 года Константин начал активно сниматься в кино и телесериалах, а также был ведущим автомобильной программы и работал диктором новостей.

В 2014 году он стал ведущим популярного телепроекта "Орел и решка. Шоппинг".

Константин Октябрьский женат, его супругу зовут Самира. Их познакомил общий друг. Затем они встречались около года, после чего женились и обвенчались. Пара воспитывает двух сыновей-школьников.

Констанстин с детьми и женой (фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy)

Сейчас он является соведущим Лилии Ребрик утреннего шоу "Ранок вдома" на телеканале "Дім".

Октябрьский с Лилией Ребрик (фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy)

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