В результате атаки "шахедов" на Киев пострадало жилье известного телеведущего: жуткие фото повреждений
В ночь на 30 октября в Киеве снова были слышно взрывы из-за очередной атаки ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. В результате пострадал многоквартирный дом в Соломенском районе, в котором жил известный телеведущий и актер Константин Октябрьский.
Об том пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
"К сожалению, квартире "торба", - написал Октябрьский. Он также опубликовал жуткие фото последствий: как выглядит внутри его квартира в пострадавшей многоэтажке.
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Отметим, что ведущий со своей супругой и двумя детьми не пострадал.
"Это наш дом. Слава Богу, мы целы", - отметил он.
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На ужасную новость уже отреагировала его коллега по проекту "Ранок вдома", ведущая и актриса Лилия Ребрик. В своих Stories она рассказала о случившемся, а также прикрепила банку со сбором, чтобы помочь семье.
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Что известно о Константине Октябрьском
Октябрьский родился в Кременчуге.
Студенческие годы будущего актера прошли в Днепре. Там он окончил местный театрально-художественный колледж, где проявил свой актерский талант.
После завершения обучения начал активно сниматься в рекламе.
Участвовал в пародийном проекте "Большая разница по-украински". А уже с 2010 года Константин начал активно сниматься в кино и телесериалах, а также был ведущим автомобильной программы и работал диктором новостей.
В 2014 году он стал ведущим популярного телепроекта "Орел и решка. Шоппинг".
Константин Октябрьский женат, его супругу зовут Самира. Их познакомил общий друг. Затем они встречались около года, после чего женились и обвенчались. Пара воспитывает двух сыновей-школьников.
Констанстин с детьми и женой (фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy)
Сейчас он является соведущим Лилии Ребрик утреннего шоу "Ранок вдома" на телеканале "Дім".
Октябрьский с Лилией Ребрик (фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy)
Ранее стало известно, что умерла звезда "Друзей" Терри Гарр.
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