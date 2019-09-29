Нахабно розводять: як не стати жертвою аферистів при купівлі авто

На даний момент все більше українців при покупці машини попадаються на вудку шахраїв. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook глава асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

Встановлено, що автомобілістів "розводять" за одними і тими ж схемами. Покупці вносили аванс або в організації, назва яких пов'язана з автобізнесом (при цьому такі контори не були зареєстровані в Головному сервісному центрі; або організації, які незаконно зробили фальшиві печатки з назвами відомих імпортерів і використовували ці печатки в договорах про отримання авансу за авто.

Адвокат Богдан Глядик стверджує: "Будь-який договір, текст якого охоплює більше однієї сторінки стандартного розміру шрифту), повинен перевірятися юристом. В окремих випадках слід перевіряти навіть розписку на один абзац".

Афера з авто (фото: flickr.com)

Інформацію про шахраїв також підтверджують і користувачі соцмереж. "Буквально сьогодні дзвонив по одному оголошенню, а мені кажуть, що автомобіль ще в Європі та його приженуть тільки по передоплаті на банківську карту. Ну просто нахабно розводять!" - розповів один з очевидців.

Нагадаємо, що в Україні розкрили нову схему шахрайства.