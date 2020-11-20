Чи є рознощиком COVID-19 той, хто перехворів, при контакті з хворим: Комаровський дав відповідь

Відомий педіатр Євген Комаровський відповів на запитання в мережі про те, чи є рознощиком коронавірусу людина, яка вже перехворіла, але проживає з хворим COVID-19 разом в одній квартирі, і чи можна виходити із самоізоляції та не боятися заразити інших людей.

Лікар вищої категорії на своєму YouTube-каналі закликав у такій ситуації враховувати логіку, здоровий глузд і "юридичні уявлення про те, що таке добре і що таке погано".

"Може через рік-два будуть абсолютно зрозумілі, конкретні рекомендації: якщо ви були в контакті, треба на такі-то терміни йти на самоізоляцію чи не треба... але зараз цього немає. Тому, якщо усі страшенно бояться, то однозначний механізм такий - не можна. Ви були в контакті - не можна!" - наголосив лікар.

Також доктор Комаровський нагадав ситуацію, коли прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який перехворів на коронавірус ще навесні, днями був у контакті з COVID-19 і через це пішов на самоізоляцію.

За словами педіатра, важливо точно знати, чи має людина, яка перехворіла на коронавірус, характерні імуноглобуліни G. Але якщо є тісний контакт із зараженим, то виходити із самоізоляції краще тільки по закінченню необхідного періоду часу - 24 днів.

"Хтось із членів сім'ї захворів, і ви з цією людиною контактуєте. От якщо перші симптоми з'явилися, умовно кажучи, 1 листопада, то скільки ця людина буде заразною? Теоретично максимум 7-8 днів, але наука епідеміологія вирішить, що краще перестрахуватися і скаже - 10 днів. Тобто ви контактуєте до 10 листопада. А тепер додайте 14 днів - максимальний інкубаційний період - значить, ви можете йти на волю 24 листопада", - сказав Комаровський.

Раніше Комаровський розповів, що буде з COVID-19 в Україні, і висловився про вроджений імунітет.

Також нещодавно експерти пояснили українцям, що робити при COVID-19 і якщо думаєте, що захворіли.