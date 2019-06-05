Не є хворобою: Супрун розвіяла поширений міф

Супрун розвіяла міф про вигоряння на роботі
Уляна Супрун розвіяла поширений міф щодо вигоряння. Експерт повідомила, що цей стан не є хворобою. Відповідний запис розміщений в соціальній мережі Facebook.
Експерт зазначає, що вигоряння створює суттєві проблеми в житті людини і заважає нормальній життєдіяльності, однак не є хворобою. Даний синдром є результатом хронічного стресу на роботі.
"Важливо розуміти, що мова йде не тільки про велике навантаження на роботі, але й про значний та тривалий стрес. Саме тому емоційне вигорання часто трапляється у тих, хто постійно взаємодіє з іншими людьми - лікарів, психологів, вчителів і поліцейських.
Для людини, яка "вигоріла", характерно:
Емоційне вигорання може викликати почуття ізольованості в колективі, незручні робочі умови, відсутність балансу між роботою та особистим життям.
До речі, емоційне вигорання легко сплутати з депресією, адже людина в обох станах однаково пасивна та позбавлена сил. Однак вигорання можна визначити за рівнем кортизолу в крові. При вигорянні кортизол не виділяється вранці - тому вже на початку дня здається, що сил немає.
Щоб уникнути емоційного вигорання експерт радить:
"Вигорання може повторюватися, тому варто навчитися вчасно розпізнавати його наближення, намагатися не допускати і мати план дій на випадок кризи, аж до зміни діяльності", - підсумувала Супрун.
Як повідомлялося, раніше Супрун заявила, що масштабне дослідження хвороб і смертності, пов'язаних з алкоголем у всьому світі, показало, що безпечної дози алкоголю не існує.
Також ми писали про те, що батьки, які хочуть відправити дитину в дитсадок, тепер зобов'язані робити щеплення.
Нагадаємо, що нещодавно Уляна Супрун заявила, що з 2020 року в українські дитбудинки не будуть приймати дітей.