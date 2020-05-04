Влада Києва відшкодує витрати на поховання померлих від COVID-19

Коронавірус в Києві зафіксований у 1 535 осіб. При цьому від інфекції померло 26 осіб. Столична влада заявила, що місто візьме на себе відшкодування витрат на транспортування та кремацію померлих від COVID-19.

Відповідні послуги буде забезпечувати комунальне підприємство "Спецкомбінат - ритуальна служба". Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Чиновник зазначив, що влада розуміє, що є багато родин, які втратили своїх близьких через коронавірусну інфекцію, і у них немає коштів на поховання померлих. Тому їм буде надана допомога.

Також він нагадав, що для запобігання COVID-19 інфікованих померлих рекомендується кремувати. Він також прояснив ситуацію щодо приватних підприємств, які надають ритуальні послуги та транспортують у міський крематорій.

"Ніяких преференцій для одного підприємства немає. Є єдині для всіх методичні рекомендації по похованню померлих з підозрою або підтвердженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2. Вони затверджені розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. І це рекомендації, які, насамперед, мають убезпечити від нових випадків інфікування. Адже сьогодні у столиці понад півтори тисячі підтверджених випадків хвороби", - завив Пантелєєв.

Раніше киянин розповів, що ритуальні агентства не дають вибору і змушують платити максимальні ціни за послуги для тих, хто помер від коронавіруса.

Нагадаємо, що українка розповіла моторошну історію про похорон пацієнта з підозрою на COVID-19.