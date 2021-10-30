Власова зізналась, що виступала на "Танцях з зірками" з коронавірусом: "це було непросто" (відео)

Відома українська співачка Євгенія Власова розповіла, що підхопила коронавірус та хворою виступала на сцені "Танців з зірками". Зокрема, тоді вона не підозрювала, що була інфікована.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram .

Як відомо, Власова залишила шоу у 8 ефірі. Однак, навіть якби зірка пройшла далі, то не з'явилась би у наступному випуску.

За словами співачки, вона підхопила коронавірус та втратила нюх та смак.

"Не знаю, в якій формі він у мене. Сподіваюся, не дуже у важкій, бо поки що я ще ходжу, щось роблю. Втратила нюх, смак. Найстрашніше, що стрес не можу заїсти. Нічого не відчуваєш. Це жахливо", - розповіла зірка.

Окрім того, вона додала, що виходила на сцену вже з коронавірусом.

"Це було дуже непросто, але ми впоралися. "Танці з зірками" - це те місце, де нікого не цікавить, як ти почуваєшся. Вони знали, що в мене якийсь вірус. Однак, потрібно робити свою справу, адже ти підписала контракт. Це не дуже приємна для мене історія", – зізналася Власова.

Також прихильники зірки заявили, що вона навмисне вийшла на паркет з коронавірусом. Але вона спростувала такі думки у підписі до відео.

"Ні я, ні сам проєкт "Танці з зірками" на момент виступу і перебування мене на проєкті, не знали про мій діагноз нічого! Бо у мене було просто нездужання і слабкість, не було ні температури, ні кашлю", – написала Власова.

Зірка пояснила, що дізналася про хворобу, коли покинула шоу.

Євгенія Власова виступила на шоу "Танці з зірками" з коронавірусом (instagram.com/eygeniavlasova)