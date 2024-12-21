"Устроили публичное издевательство": Шаманская раскритиковала шоу "Холостяк" после вылета участницы

Почему возмутилась Шаманская

Так, звезда соцсетей встала на защиту экс-участницы и раскритиковала создателей шоу. В блоге она обнародовала серию stories, в которых заявила, что над Юстиной "устроили публичное издевательство" на пост-шоу "Холостяк. Как найти любовь".

Дело в том, что во время съемок девушка не смогла сдержать слез, когда речь шла о ее прощании с главным героем Александром Тереном. Она покинула проект в 8 выпуске и призналась, что влюбилась в Александра. Однако, к сожалению, он не почувствовал к ней того же. Юстине было сложно находиться в студии, поскольку эмоции брали верх, и она до сих пор еще не отошла от пережитого.

"Я так понимаю, что чувства не прошли?" - спросил у экс-участницы ведущий Григорий Решетник.

"Да, дайте мне время", - ответила ему Юстина.

Комментарии Алины Шаманской (фото: instagram.com/shamankaa)

Шаманскую возмутил тот момент, что Багай пришлось публично говорить о своих мучительных переживаниях. Также журналистка не поняла, зачем доводить девушку до такого состояния и при этом продолжать съемки.

"Хочу поддержать Юстину. Девушку, над которой устроили публичное издевательство, я по-другому это не назову. И это, друзья мои - не ок. Видно, как девушке больно, как она не хочет быть в той студии, но ведь контракт, а ведь еще ее надо дожать для рейтинга?" - написала Алина.

"Интересно, какого черта, там в студии делает психолог?! Разве не по ее профессиональной этике следовало бы остановить этот шабаш? Или это только я вижу на экране девушку, которая едва находится в сознании?! Которая не может произнести и слова, из-за слез и боли?! Это не приемлемое для съемки состояние", - также добавила она.

Комментарии Алины Шаманской (фото: instagram.com/shamankaa)

Бывшая жена Руслана Ханумака поделилась скриншотами, сделанными в студии и на проекте. На съемках присутствовала украинская исполнительница Злата Огневич, которая поддержала Юстину. Артистка отметила, что у будущего дипломата еще все впереди и она обязательно встретит свою вторую половинку.

"Ты очень красивая девушка, невероятная. У тебя все будет хорошо, это прекрасный опыт", - сказала певица экс-участнице "Холостяка-13".

Шаманская подчеркнула, что хорошо, что в студии была Злата, которая поддержала девушку и не оставила ее один на один с эмоциями.

Комментарии Алины Шаманской (фото: instagram.com/shamankaa)

Напомним, до финала дошло две участницы: волонтер Инна Белень и таролог Анастасия Юзьвак. Поэтому совсем скоро поклонники шоу смогут узнать, какая же из них покорит сердце "Холостяка" и, вероятно, станет его избранницей. Финал шоу состоится уже в следующую пятницу, 27 декабря.

Финалистки шоу "Холостяк-13" (фото: instagram.com/holostyakstb)

Юстина Багай (фото: instagram.com/holostyakstb)