У Влада Ями трагедія в сім'ї: що сталося

Влад Яма, відомий хореограф і багаторазовий переможець всеукраїнських танцювальних конкурсів, розповів про те, що переживає трагічну смерть своєї бабусі. Танцюрист опублікував фотографію своєї бабусі в соціальній мережі Instagram і написав кілька теплих слів про неї.

"Бабуся... Завжди буду згадувати тільки з посмішкою!..." – написав Влад Яма в підписі до світлини.

Влад Яма переживає трагічну смерть – що сталося (фото: instagram.com/vladyama_official)

Фанати хореографа в коментарях надають посильну підтримку артисту:

Влад, мої співчуття... Я знаю що це таке(((( Тримайся.

Мої співчуття... Дуже добре її пам'ятаю... неймовірно світла людина...

Мої співчуття.

Співчуваємо(((

Дуже шкода. Нехай земля буде пухом.

Дуже схожий!

Співчуваю. Бабуся - це дуже дорога людина, вічна пам'ять.

Влад Яма переживає трагічну смерть – що сталося (скріншоти: instagram.com/vladyama_official)

27 липня Влад Яма відпочивав з сім'єю на море, про що свідчать історії в його профілі. Після того, як танцюрист дізнався про трагічну новину, він вночі вирушив на похорон.

Нагадаємо, що раніше Влад Яма вразив несподіваним перевтіленням.

До цього Влад Яма розчулив велопрогулкой з сином по Межигір'ю.