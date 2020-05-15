Влад Яма зробив несподіване зізнання про коронавірус

Влад Яма розповів, що перехворів коронавірусом, коли перебував у США. Відомий український хореограф і суддя "Танців з зірками" поділився, що спочатку відчув нездужання, потім у нього з'явився кашель, температура була всього один раз і трималася рівно годину.

"Ми згадали, що, перебуваючи в Америці, я захворів. Мій організм тоді поводився досить дивно. Було відчуття, що я надихався холодного повітря на ранковій пробіжці -було дванадцять градусів тепла, я вийшов у футболці, потім спітнів і після вулиці почав кашляти. Цей кашель затягнувся на два тижні, був сухим і досить дивним — приходив сильними нападами. Один раз за весь цей час мене кинуло в жар, і висока температура трималася рівно годину", - розповів хореограф в інтерв'ю "Фактам".

За словами Влада, на щастя, ні дружина, ні син Леон інфекцію не підхопили. Суддя популярного шоу розповів, що після Америки він повернувся в Україну і тоді в Чернівцях почався перший спалах.

Яма зазначив, що весь час з оголошення карантину в Україні перебував на самоізоляції з родиною в заміському будинку. Він проводив онлайн-тренування, готував їжу на вогні, але на все часу все одно не вистачало. Не вдалося уникнути і деяких сварок в сім'ї через постійне перебування з один одним.

"Іноді мені не вистачало вільного простору — треба було щось зробити на кухні, а там вже Ліля і важко розминутися. У цей момент ловив себе на думці, що починаю психувати. Я не зриваюсь, не кричу, але мені відразу видно, що щось не так. Тоді ми на кілька хвилин просто розходилися по різних кімнатах", - зізнався Влад Яма.

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