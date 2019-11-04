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Влад Яма вирішив омолодитися і схуднути: він виключив всього один продукт

STYLERПерсони    04.11.2019 - 14:39
Влад Яма вирішив омолодитися і схуднути: він виключив всього один продукт
Влад Яма вирішив омолодитися ( фото: Instagram vladyama_official)

Влад Яма прийняв рішення на деякий час виключити зі свого раціону м'ясні продукти

Влад Яма постійно тримає своє тіло в тонусі, але на цей раз вирішив провести експеримент і відмовитися від м'яса. Відомий український хореограф вирішив у такий спосіб омолодитися і також схуднути. Танцюрист і один із суддів Танців з зірками 2019 прийняв рішення відмовитися від усього м'ясного на два тижні, а далі буде дивитися по самопочуттю. Про це він розповів в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

"Відмовитися від м'яса мені порадив внутрішній голос. Дружина дуже задоволена і у неї на наступному тижні буде на один рот менше вдома", - розповів Яма.

Яма зізнався, що зараз він вже схуд на 700 грамів, але планує далі скидати вагу. Його мета - скинути ще три кілограми.

Влад зізнався, що стимулом до схуднення стала його дружина Ліліана, яка останнім часом дуже підтяглася і пострункішала.

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Також відомий хорегораф розповів, що зараз в його меню гарбузовий суп з імбиром.

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