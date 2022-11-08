Назван самый сексуальный мужчина мира 2022: кто он? (фото)

Объявление победителя состоялось на шоу The Late Show With Stephen Colbert, а нового секс-символа назвал обладатель этого же титула в 2016 году Двейн "Скала" Джонсон.

Самого Эванса на церемонии не было, ведь он в то время был на съемках. Однако актер принял участие в видеоформате и призвал зрителей голосовать на промежуточных выборах в США.

Крис Эванс (фото: instagram.com/chrisevans)

По поводу победы Эванс говорит, что больше всего будет счастлива его мама: "Моя мама будет так счастлива. Она гордится всем, что я делаю, но это то, чем она действительно может похвастаться".

Когда мама актера Лиза узнала об этом, сказала, что ни капли не удивилась достижению сына. А вот друзья могут даже немного насмехаться над Крисом. Он шутит, что его победа станет лишь предметом для травли и насмешек.

Чем сейчас занимается актер?

Сейчас Эванс пытается найти баланс между работой и личной жизнью и проводить как можно больше времени дома и семьи в Бостоне.

"Когда дело доходит до поиска ролей, это скорее вопрос о том, где снимают фильм", - говорит он, аргументируя, что "слишком старый, чтобы шесть месяцев жить с чемоданом".

Также Крис говорит, что уже задумывается над созданием семьи и отцовством, однако просит не спрашивать, когда это произойдет.

Самый сексуальный мужчина мира Крис Эванс (фото: people.com)

Напомним, что славу Крису Эвансу принесла роль Капитана Америки в многомиллиардной франшизе от Marvel. Кроме того, он снимался в "Фантастической четверке", "Мстителях" и других фильмах.

Крис Эванс в роли Капитана Америки (кадр из фильма)