Назван самый сексуальный мужчина мира 2022: кто он? (фото)

Американский журнал People определил самого сексуального мужчину в 2022 году. Им стал 41-летний актер Крис Эванс.
В прошлом году победу прогнозировали именно ему, но тогда ее одержал другой актер Пол Радд
Об этом сообщают на сайте People.
Объявление победителя состоялось на шоу The Late Show With Stephen Colbert, а нового секс-символа назвал обладатель этого же титула в 2016 году Двейн "Скала" Джонсон.
Самого Эванса на церемонии не было, ведь он в то время был на съемках. Однако актер принял участие в видеоформате и призвал зрителей голосовать на промежуточных выборах в США.
Крис Эванс (фото: instagram.com/chrisevans)
По поводу победы Эванс говорит, что больше всего будет счастлива его мама: "Моя мама будет так счастлива. Она гордится всем, что я делаю, но это то, чем она действительно может похвастаться".
Когда мама актера Лиза узнала об этом, сказала, что ни капли не удивилась достижению сына. А вот друзья могут даже немного насмехаться над Крисом. Он шутит, что его победа станет лишь предметом для травли и насмешек.
Сейчас Эванс пытается найти баланс между работой и личной жизнью и проводить как можно больше времени дома и семьи в Бостоне.
"Когда дело доходит до поиска ролей, это скорее вопрос о том, где снимают фильм", - говорит он, аргументируя, что "слишком старый, чтобы шесть месяцев жить с чемоданом".
Также Крис говорит, что уже задумывается над созданием семьи и отцовством, однако просит не спрашивать, когда это произойдет.
Самый сексуальный мужчина мира Крис Эванс (фото: people.com)
Напомним, что славу Крису Эвансу принесла роль Капитана Америки в многомиллиардной франшизе от Marvel. Кроме того, он снимался в "Фантастической четверке", "Мстителях" и других фильмах.
Крис Эванс в роли Капитана Америки (кадр из фильма)
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