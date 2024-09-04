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Визажист назвала ошибки в макияже, приводящие к высыпаниям на коже

Какие ошибки в макияже нужно избегать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Когда дело доходит до макияжа, то следует подходить к этому ответственно, ведь некоторые ошибки могут нанести вред коже. Есть несколько привычек, которые профессиональные визажисты считают просто неприемлемыми и их нужно избавиться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Не мыть кисти и инструменты

Следует помнить об общем правиле - ничего, что непосредственно наносится на лицо с помощью аппликатора, нельзя давать другими. Речь идет о тушах, блесках для губ, подводках для глаз и кисточках для макияжа.

Подводки карандаши также могут вызвать проблемы, если делиться ими с другими, но их гораздо легче дезинфицировать.

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