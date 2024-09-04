Визажист назвала ошибки в макияже, приводящие к высыпаниям на коже

Когда дело доходит до макияжа, то следует подходить к этому ответственно, ведь некоторые ошибки могут нанести вред коже. Есть несколько привычек, которые профессиональные визажисты считают просто неприемлемыми и их нужно избавиться.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Следует помнить об общем правиле - ничего, что непосредственно наносится на лицо с помощью аппликатора, нельзя давать другими. Речь идет о тушах, блесках для губ, подводках для глаз и кисточках для макияжа.
Подводки карандаши также могут вызвать проблемы, если делиться ими с другими, но их гораздо легче дезинфицировать.
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