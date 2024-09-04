Визажист назвала ошибки в макияже, приводящие к высыпаниям на коже

Не мыть кисти и инструменты

Следует помнить об общем правиле - ничего, что непосредственно наносится на лицо с помощью аппликатора, нельзя давать другими. Речь идет о тушах, блесках для губ, подводках для глаз и кисточках для макияжа.

Подводки карандаши также могут вызвать проблемы, если делиться ими с другими, но их гораздо легче дезинфицировать.