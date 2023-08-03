Военного от смерти спасли червяки: двое суток с серьезными ранениями ползал по лесу

Военнослужащий из Луганской области получил ранение под Орехово и двое с половиной суток ползал по лесу со страшными ранами. Сейчас он в безопасности и проходит лечение на Волыни. А жизнь ему спасли червяки, которые поселились в его ранах.

Николай защищал родную страну на востоке Украины, куда его весной вместе с побратимами отправили на подмогу другим подразделениями. Они долгое время отбивали атаки врага самостоятельно. Когда прибыли на место, то ожидали увидеть целую бригаду, а там защитников можно было посчитать по пальцам.

Оккупанты атаковали и шли тропинками там, где украинские военные не могли вести наблюдение. Николай вместе с другими военными попали под очень мощный обстрел. Он получил мощный удар в грудь, была сломана ключица и все вокруг было усыпано мелкими травмами - посекло осколками и мелкие камушки просто врезались в кожу.

Далее Николай плохо помнит, вроде бы его кто-то тряс и пытался привести в чувство. Когда он очнулся, в блиндаже уже никого не было. Побратимы были уверены, что он погиб и в суматохе под обстрелами оставили его в окопе.

Двое с половиной суток военный ползал по лесу, чтобы отыскать хоть кого-нибудь, кто сможет оказать ему помощь. А над его головой постоянно летал российский квадрокоптер.

Из-за того, что раны на теле Николая были не обработаны, по нему сначала начали ползать мухи. А потом в ранах появились червяки. Он признается, что думал, что червяки его съедят. Но насекомые по сути спасли ему жизнь - они остановили кровь и почистили раны от омертвевшей кожи.

Плутая по лесу, Николай все-таки выполз к окопу украинских военных. Дальше было все, как в тумане. Машиной его довезли до села возле Лисичанска, потом в Дружковку, а оттуда доставили в Днепр. А уже оттуда его переправили в больницу Луцка, где врачи плотно занялись его лечением.

Связи с женой и дочкой у Николая нет. Он знает, что пока был на фронте, оккупанты обманом вывезли его семью в Старобельск, а оттуда отправили куда-то в Воронежскую область.

Военный в отчаянии от того, что пока он на фронте, дочку отправили учиться в российскую школу. В начале войны он несколько раз разговаривал с семьей, и дочка ему сказала: "Папа, мы боимся с тобой общаться, так как для нас это опасно".

Сейчас он перенес уже пять операций, но больше беспокоится не о своем здоровье, а о благополучии родных, с которыми у него нет совсем никакой связи. Но он верит, что Украина победит и он сможет обнять близких.