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Мурал с украинским военным, погибшим за слова "Слава Украине", появился на остатках Берлинской стены (фото)

В Берлине появился мурал, посвященный Украине (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В Берлине появился мурал, посвященный расстрелянному военному Александру Мациевскому. Россияне казнили его за слова "Слава Украине".

Об этом сообщает музыкант Сергей Фоменко на своей странице в Facebook.

"Тем временем в Берлине на части берлинской стены, разделявшей после Второй мировой войны границу между разделенной на зоны контроля и ответственности победителей в войне постгитлеровскую Германию (ГДР и ФРГ), у знаменитого антитоталитарного музея Check Point Charlie, создан мурал", - написал он.

Мурал называется "Украинский солдат Александр Мациевский". На рисунке военного изображено стоя и с сигаретой во рту - таким, как его запомнила вся Украина.

Работу выполнил украинский художник Тимоти Максименко.

Жители Берлина приходят к муралу, посвященному погибшему воину (фото: Getty Images)

Расстрел Александра Мациевского

Напомним, что шестого марта 2023 года в сети появилось видео, на котором российские солдаты казнят украинского военнослужащего за слова "Слава Украине".

Тогда украинцев всколыхнули эти кадры, и по социальным сетям пронесся флешмоб, когда пользователи публиковали патриотические лозунги.

Впоследствии стало известно, что защитника звали Александр Мациевский. Он был воином 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО. 30 декабря 2022 года в окрестностях Соледара он попал в плен.

Президент Владимир Зеленский присвоил Александру Мациевскому звание Героя Украины.

В рамках обмена его тело вернули в Украину, и 14 февраля 2023 Александра Мациевского похоронили в родном Нежине.

Мать Александра Мациевского у могилы сына (фото: bbc.com)

Ранее мы рассказывали о мурале во Львове, посвященном городу-герою Мариуполю.

Читайте также о скандале с муралом, автор которого захотел помирить украинцев и россиян.

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