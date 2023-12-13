Военный во Львове напал на священника и выписал повестку: детали скандала (видео)

Детали инцидента

На видео видно, как двое мужчин в военной форме грубо общаются со священником УГКЦ. Сама причина конфликта не показана.

Военный называет представителя церкви неграмотным и подчеркивает, что тот не имеет права быть в Дулибах. Это село в Ходоровской городской громаде, где правит отец Михаил Чмырь.

Другой мужчина на видео выписывает священнику повестку.

"Я тебя предупреждаю. Если ты не приедешь, мы приезжаем с парнями и грузим тебя как товар. Это не угроза, ты военнообязанный. Сколько тебе лет? 40? Смотри, мне 66, и я еще добровольно служу", - говорит военный.

Видео снимает девочка. Она называет священника папой.

"Судя по видео, у мужчины в форме личная неприязнь к отцу, якобы после похорон его сына, когда священник не назвал звание погибшего, а сказал раб Божий", - говорится в сообщении под видео.

Военный также говорит, что если священник не желает идти на службу, повестку могут вручить его сыну.

"Не хочешь идти? Я твоего сына заберу. Зятя заберу, как хочешь, а ты сиди здесь, я тебе не прощу", - сказал военный и вышел за дверь.

Реакция Львовской ОВА

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий предполагает, что люди на видео знакомы, и у мужчины в военной форме есть личная обида на отца.

Он отмечает, что в сети появился только фрагмент разговора, поэтому ситуация нуждается в полном выяснении.

Впоследствии стало известно, что мужчина в военной форме, который на видео конфликтовал со священником, - это отец братьев Вышиваных. Они погибли на войне с разницей в 10 дней.

Младшего Василия не стало 4 марта 2022 в боях в Николаевской области. Ему было 28 лет. Он служил в рядах 80-й бригады.

Старший, 34-летний майор Кирилл Вышиваный, погиб спустя десять дней после этого. Это произошло в результате удара крылатых ракет по Яворовскому полигону.

"Как отец искренне сочувствую Василию Дмитриевичу из-за непоправимой утраты. Низкий поклон вам и жене за воспитание таких достойных, сильных, красивых Людей, патриотов. Вечная память Героям. Но наш враг - россияне. Это они убили братьев Вышиваных. Пожалуйста, давайте не будем искать врагов между собой", - подчеркнул Козицкий

Он обратился во Львовский областной ТЦК и СП с просьбой выяснить, действительно ли мужчины в формах на этом видео являются работниками ТЦК, и дать оценку их действиям.