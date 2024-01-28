Военный Квебек "на пальцах" объяснил важность мобилизации: "Мы вошли в новый этап"

"Каждую секунду, вот прямо сейчас невероятно жесткие бои. И ценой своей жизни, прямой ценой, просто вот держат фронт. В норах, в окопах, в экипаже машин выезжают на боевые. Просто уничтожают противника. Прямо сейчас идет самая, какая есть, активная фаза полномасштабной войны двух государств", - пояснил Квебек.

Но он отметил, что РФ спонсируют другие страны-террористы, такие как Северная Корея и Иран. А наша армия "рубится просто по полной".

Квебек высказался о мобилизации (скриншот)

"Те ребята, мужчины, женщины, которые приняли свое решение в 2022 и 2023 годах, кто-то не принимал это решение, но получил повестку, их нельзя предать. Соответственно, рано или поздно все равно нужно будет проводить определенные ротации", - рассказал военный.

"Проблема в том, что огромное количество людей, нашего населения, все равно пытаются создавать иллюзию, что мы живем этой нормальной жизнью, которая была раньше. Это уже иллюзия, этого не будет... Мы вошли в новый вообще этап жизни и существования нашей страны в формате полномасштабной войны", – добавил он.

Квебек объяснил, что мужчинам тяжело все бросить и идти на войну. Впрочем, иного варианта нет, отметил он. Пехоте и штурмовикам, которые сейчас на фронте, нужно дать отдохнуть. А для этого, по словам военного, нужно подготовить качественные резервы.

"То есть не надо их полностью, грубо говоря, демобилизовывать и все. Им достаточно будет просто пол года, чтобы они отдохнули. И за это время они отдохнут и снова вернутся на фронт, это тоже они говорят, это не мои слова", - подчеркнул инструктор.