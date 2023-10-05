От этой красоты можно упасть в обморок. Военный-айронмен Слава Балбек превратился в джентльмена (фото)

Почему военный согласился стать лицом новой коллекции бренда Indposhiv

До полномасштабной войны Слава был выдающимся архитектором, но после российского вторжения ушел на фронт добровольцем и ныне защищает нашу страну от врага. Но мужчина понимает, что борьба идет не только на поле боя, но и в гражданской жизни.

Именно поэтому военный с радостью принял предложение стать лицом новой коллекции Indposhiv Casual FW'23.

“Фешн из нот имей профешн, но стать героем этого кампейна, или как там его называют, я согласился с радостью. Не планировал никуда баллотироваться, но с такими фотографиями на пленку можно собрать немало голосов”, - пишет в своем Instagram Балбек.

Военный Слава Балбек рассказал, почему стал лицом коллекции (фото: instagram.com/balbekus)

Известно, что в новой коллекции создатели использовали элементы формы моряков и летчиков и адаптировали их к ритму гражданской жизни. Например, бушлат, а также бомбер из 100% замши. Кроме этого, в ассортименте представлены пиджаки, рубашки, кашемировые водолазки и классически- спортивные брюки, которые можно надевать каждый день и куда угодно.

"Я склоняюсь к философии "работать над созданием будущего уже сегодня". Для меня вся моя деятельность – это непрерывный процесс работы над собой и окружающим миром. Продолжительность этого процесса – вся жизнь", - рассказывает военный.

Военный Слава Балбек рассказал, почему стал лицом коллекции (фото: instagram.com/balbekus)

Мысли Славы о коллекции

"Наша коллекция - это наше напоминание о том, что мы строим наше будущее сегодня, мы строили его вчера и будем делать это завтра. Нас не остановить. Вас не остановить. Двигайтесь вперед, а мы - синхронно с вами", - говорит Балбек

Почему лицом коллекции стал именно Слава Балбек

Основательницей бренда является Екатерина Возианова и она очень четко рассказала, почему для новой коллекции выбрали именно Славу Балбека.

"Для меня Слава - герой, при том, что я знаю его лично с 7 лет – мы учились вместе в первых классах. Человек, который одновременно может воевать и восстанавливать (посмотрите его последние работы для харьковского метро), делать социальные проекты - жилье для пострадавших от войны, укрытие для памятников) делать волонтерские проекты - в его кафе "Дублер" в начале полномасштабной войны был волонтерский хаб . Бегает и плавает десятки километров, успевает развивать собственный бизнес, делающий проекты по всему миру. Слава - айронмен во всех смыслах этого слова. А когда эта железная связь сочетается с любовью к своей стране и супер скромностью, понимаешь, что перед тобой - человек будущего", рассказала владелица бренда о Славе.

Военный Слава Балбек рассказал, почему стал лицом коллекции (фото: instagram.com/balbekus)