Военные обратились к "велюровым ревизорам" из-за "шоу" вокруг пунктов обогрева

"От имени собратьев и всех украинских военных хочу обратиться к политикам и особенно к некоторым народным депутатам. Нам здесь, на фронте, очень неприятно читать новости о мелочных политических ссорах относительно пунктов несокрушимости. Прекратите это политиканство немедленно! Сейчас мы должны объединяться, Пункты несокрушимости - должны помогать, защищать, объединять украинцев, а не становиться "пунктами раздора".А вот уже после Победы - спросим, что каждый сделал на своем городе для того, чтобы ее приблизить! Спросим у каждого", - заявил Таец.

Военный также обратился на народного депутата Николая Тищенко, который ранее был ведущим шоу "Ревизор", а сейчас посетил ревизию в один из пунктов обогрева и в своем сообщении в Facebook выразил недовольство, что пункт работает не 24/7.

"Народные депутаты от власти устроили целое шоу "Ревизор", выставляют какие-то претензии к мэрам городов, пиарятся на блекаутах и ​​энергетическом кризисе. Что-то я не видел много этих "Ревизоров" здесь, на фронте! Уважаемые! Возможно, вам кажется, что за войной мы забыли следить за новостями из дома?! Может, мы уже победили орков?! Может, уже закончилась война?! Так что ребята, держим строй, бережем единство. Не подарим врагу наслаждения видеть наши распри", - подчеркнул военный.