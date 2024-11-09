Военная-участница "Холостяка" со слезами рассказала об убитом на фронте муже

Военная тронула историей о муже

Так, во время свидания, на которое Александр Терен пригласил сразу трех девушек, у каждой из участниц была возможность поделиться историей о своем прошлом. Светлана, которая решилась пойти на проект именно потому, что главным героем стал ветеран, рассказала, что в 2022 году погиб ее муж-военный.

Девушка и ее избранник долго встречались, а потом мужчина ей сделал предложение. Они почти никогда не ссорились, рядом с ним журналистка была счастлива. Но все изменила полномасштабная война, которую 24 февраля 2022 года начала РФ.

Муж участницы "Холостяка", убитого на войне (скриншот)

"Мы поженились в 2019. В начале февраля 2022 года у него как раз был отпуск, мы были дома. И он сказал: "Меня вызывают из отпуска на полигон". 11 марта мы с ним в последний раз переписывались, он мне написал, что все окей", - вспомнила Светлана.

"12 (марта) он уже на связь не вышел. А потом мне с его телефона написали. "Мне очень жаль, вам муж погиб, его тело лежит возле четвертого канала - можете приехать и забрать". Со мной переписывался россиянин", - также рассказала она.

Кирган тяжело переживала потерю любимого. Она очень долго ждала, пока тело ее избранника вернут, на это ушел год. Светлана спасала себя тем, что занималась важными делами. Она работала, волонтерила.

Терен и Светлана (скриншот)

"Я почувствовала какую-то безнадежность. У меня всегда есть внутренний стержень, что со мной ничего не может случиться, чего-то плохого. А тут я уже поняла, что система дала сбой и плохое случилось", - призналась участница "Холостяка".

Сейчас Светлана готова идти дальше. В разговоре с Тереном она отметила, что пережила эту потерю.

"Мне окей об этом говорить и я это пережила, отпустила. Я хочу идти дальше, встретить своего человека. Я хочу семью, большую. Хочу много детей, троих. И собаку", - заявила участница реалити.

Впрочем, у Терена возникли определенные сомнения. По мнению Александра, женщины, который теряют мужей, не могут быстро отпустить воспоминания о любимых.