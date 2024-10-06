На войне погиб зять Ирины Фарион

"Горите в аду, подонки! Василий Особа убит! Моя любовь", - написала она.

Лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок сообщил, что боец 4-го батальона "Сила Свободы" бригады Национальной гвардии "Рубеж", погиб в бою на Северском направлении.

Дочь Ирины Фарион с мужем и дочерью (фото: t.me/s/irynadmytrivna)

Журналистка Рамина Эсхакзай в своем Telegram-канале прокомментировала трагедию.

"Последний раз, когда мы виделись с Ириной Фарион, она мне говорила, что ее зять идет служить. Я записала: "Почему вы не говорите об этом публично? Вас же обвиняют в том, что у вас никто не служит, а вы отправляете на фронт других". На что она мне сказала, что не хочет публичности для зятя. Будет собирать донаты и помогать. Еще сказала, что у него двое деток. И сегодня я открываю эту новость. Бедная София, бедные внуки. Сначала потеряла маму, сейчас мужа", - написала блогерша.

Отметим, что кроме жены, у Василия осталось двое детей.

Его теща, Ирина Фарион, была известным украинским языковедом, блогером и общественным деятелем.

Она популяризировала идею важности украинского языка. За это она не раз попадала в скандалы. В прошлом году в своих интервью языковед призналась, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в обществе в целом.

Ирина Фарион (фото: Getty Images)

В июле этого года на нее совершили покушение возле ее дома. Медики провели операцию, но Фарион находилась в глубокой коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, позже ее сердце остановилось, и она умерла после 23:00.

В убийстве подозревают 18-летнего Вячеслав Зинченко. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 января 2025 года. Следствие по делу убийства продолжается.