На войне погиб военный из Одессы. Его жену и дочь убила российская ракета

На фронте погиб боец третьей отдельной штурмовой бригады Юрий Глодан. В апреле прошлого года российская ракета убила в Одессе его жену, трехмесячную дочь и тещу.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу волонтера Александра Яковенко.
Юрий Глодан до полномасштабного вторжения работал шеф-пекарем в ресторанной компании Одессы.
Юрій Глодан (фото: facebook.com/yury.glodan)
В тот роковой день, 23 апреля 2022 года, российская ракета попала в жилой комплекс "Тирас".
Тогда погибли восемь человек, среди которых была жена, дочь и теща Юрия. Его же спасла случайность - он вышел в магазин.
Погибшая семья Юрия Глодана (фото: facebook.com/yury.glodan)
После потери семьи мужчина взял оружие в руки и пошел защищать Украину от оккупантов.
Сначала он пошел в "Азов", затем - в 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ.
Теперь стало известно, что Юрия не стало.
Юрий Глодан погиб на войне с Россией (фото: facebook.com/alexandr.v.yakovenko)
"Я не общался с ним близко, но почти каждый одессит знает эту семью. Юра - муж, отец, воин, пекарь и коллега в проекте "Make My Cake", Одесса, где я - совладелец. Именно он делал известные в Одессе куличи от нашей кондитерской - этот день был его первым выходным, он вышел в магазин, когда вернулся, его мир был разрушен. 23 апреля 2022 года в его семью пришел "русский мир" - российская ракета разрушила жилой комплекс "Тирас" в Одессе. отняла жизнь трехмесячной Киры Глодан, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы - это семья Юры", - сообщил о трагедии Александр Яковенко.
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