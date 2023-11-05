На войне погиб военный из Одессы. Его жену и дочь убила российская ракета

Что известно о погибшем воине

Юрий Глодан до полномасштабного вторжения работал шеф-пекарем в ресторанной компании Одессы.

Юрій Глодан (фото: facebook.com/yury.glodan)

В тот роковой день, 23 апреля 2022 года, российская ракета попала в жилой комплекс "Тирас".

Тогда погибли восемь человек, среди которых была жена, дочь и теща Юрия. Его же спасла случайность - он вышел в магазин.

Погибшая семья Юрия Глодана (фото: facebook.com/yury.glodan)

После потери семьи мужчина взял оружие в руки и пошел защищать Украину от оккупантов.

Сначала он пошел в "Азов", затем - в 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ.

Теперь стало известно, что Юрия не стало.

Юрий Глодан погиб на войне с Россией (фото: facebook.com/alexandr.v.yakovenko)

"Я не общался с ним близко, но почти каждый одессит знает эту семью. Юра - муж, отец, воин, пекарь и коллега в проекте "Make My Cake", Одесса, где я - совладелец. Именно он делал известные в Одессе куличи от нашей кондитерской - этот день был его первым выходным, он вышел в магазин, когда вернулся, его мир был разрушен. 23 апреля 2022 года в его семью пришел "русский мир" - российская ракета разрушила жилой комплекс "Тирас" в Одессе. отняла жизнь трехмесячной Киры Глодан, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы - это семья Юры", - сообщил о трагедии Александр Яковенко.