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Его называли "Святым". Погиб украинский военный Артур Асадов, отец которого воюет на стороне россиян

Артур Асадов погиб, защищая Украину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В борьбе за Украину на фронте погиб молодой военный Артур Асадов с позывным "Святой". Бойцу было 28 лет. Его отец воевал против него на стороне россиян.

О трагической новости сообщил в Facebook режиссер Любомир Левицкий.

Сам военный был из ныне оккупированной части Донецкой области. Его родной отец тоже воевал, но за боевиков "ДНР"...

"Сегодня мы потеряли нашего близкого друга и коллегу Артура Асадова... Это невероятно добрый и всегда веселый парень из нашего продакшена. Уже год в обороне Украины. Ком в горле, не могу сказать ни слова. Уходят лучшие… Артур мы твои должники", - написал Левицкий.

На фронте погиб Артур Асадов (фото: facebook.com/lybomir.levitsky)

Что писал Артуру отец

Как известно, отец Артура воевал против него на стороне России с боевиками "ДНР". В переписке он не верил, что Артур в Изюме Харьковской области и считал, что "у каждого своя правда". Также запугивал сына ядерным оружием, когда кончились все аргументы.

Ранее в интервью защитник рассказывал об отношениях со своим отцом, который, несмотря на то, что карьеру военного начал в Украине, сейчас служит в российской армии.

Скриншот переписки сына и отца

Артур не хотел, чтобы в случае его смерти ему присудили звание Героя Украины. Вот, что он писал в своем Instagram по єтому поводу.

"Если я вдруг погибну на войне (я не собираюсь, но вдруг). Я хочу вас всех попросить, не создавать петицию о присвоении мне Героя Украины!! Я не хочу никого оскорблять, понимаю, что это очень тонкая тема. Все кто на поле боя, все герои!! Но вы должны понять, что отличие Герой Украины, это высшая государственная награда и она должна выдаваться за выдающиеся и героические поступки. Умереть на войне, это не героический поступок. Это чин, к которому должен быть готов каждый воин", - писал Артур.

Артур был командиром национального батальона "Карпатская Сечь" (фото: instagram.com/artur_asadov)

Артур был командиром национального батальона "Карпатская Сечь", командиром роты огневой поддержки 49 ОМБр. Его рота была среди десантно-штурмовых подразделений, участвовавших в захвате Изюма во время контрнаступления. До войны он работал в Ukrainian Film Division.

Известно, что военный был в зоне АТО с 2015 года. Осенью 2022 года он женился, естественно из-за войны очень редко бывал дома.

После войны Артур хотел стать продюсером и мечтал снять фильм о посттравматическом синдроме.

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