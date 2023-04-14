Его называли "Святым". Погиб украинский военный Артур Асадов, отец которого воюет на стороне россиян

Сам военный был из ныне оккупированной части Донецкой области. Его родной отец тоже воевал, но за боевиков "ДНР"...

"Сегодня мы потеряли нашего близкого друга и коллегу Артура Асадова... Это невероятно добрый и всегда веселый парень из нашего продакшена. Уже год в обороне Украины. Ком в горле, не могу сказать ни слова. Уходят лучшие… Артур мы твои должники", - написал Левицкий.

На фронте погиб Артур Асадов (фото: facebook.com/lybomir.levitsky)

Что писал Артуру отец

Как известно, отец Артура воевал против него на стороне России с боевиками "ДНР". В переписке он не верил, что Артур в Изюме Харьковской области и считал, что "у каждого своя правда". Также запугивал сына ядерным оружием, когда кончились все аргументы.

Ранее в интервью защитник рассказывал об отношениях со своим отцом, который, несмотря на то, что карьеру военного начал в Украине, сейчас служит в российской армии.

Скриншот переписки сына и отца

Артур не хотел, чтобы в случае его смерти ему присудили звание Героя Украины. Вот, что он писал в своем Instagram по єтому поводу.

"Если я вдруг погибну на войне (я не собираюсь, но вдруг). Я хочу вас всех попросить, не создавать петицию о присвоении мне Героя Украины!! Я не хочу никого оскорблять, понимаю, что это очень тонкая тема. Все кто на поле боя, все герои!! Но вы должны понять, что отличие Герой Украины, это высшая государственная награда и она должна выдаваться за выдающиеся и героические поступки. Умереть на войне, это не героический поступок. Это чин, к которому должен быть готов каждый воин", - писал Артур.

Артур был командиром национального батальона "Карпатская Сечь" (фото: instagram.com/artur_asadov)

Артур был командиром национального батальона "Карпатская Сечь", командиром роты огневой поддержки 49 ОМБр. Его рота была среди десантно-штурмовых подразделений, участвовавших в захвате Изюма во время контрнаступления. До войны он работал в Ukrainian Film Division.

Известно, что военный был в зоне АТО с 2015 года. Осенью 2022 года он женился, естественно из-за войны очень редко бывал дома.

После войны Артур хотел стать продюсером и мечтал снять фильм о посттравматическом синдроме.