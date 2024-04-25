На войне погиб участник Революции Достоинства Роман Панькевич: без отца осталось двое детей

На войне погиб участник Революции Достоинства Роман Панькевич.
О печальном известии с фронта сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Сокальского городского совета в Facebook.
Роман погиб 19 апреля 2024 года в результате минометного обстрела под Красногоровкой Донецкой области.
Защитник родился в 1980 году в городе Сокаль. Он служил гранатометчиком стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты воинской части А7271.
"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего по поводу невосполнимой потери. Вечная память Герою!" - говорится в сообщении.
Николай Кохановский, побратим погибшего воина, сообщил, что у Романа остались двое детей и жена. Также он подчеркнул, что с 2014 года этот защитник отстаивал Украину от российских оккупантов.
Роман Панькевич был активным участником Оранжевой Революции и Революции Достоинства, а также внуком повстанца.
Похороны военного состоятся 26 апреля в 12:00 в городе Сокаль Львовской области, в греко-католическом храме святых Петра и Павла.
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