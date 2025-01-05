На войне погиб редактор "МастерШеф" и "Україна має талант". Без отца остались две дочери

"Антон работал с нами с 2011 года. Сначала, на телеканале СТБ, с 2020 года - старшим музыкальным редактором Starlight Production. 10 лет работал в команде "МастерШеф", сопровождал также проекты "Україна має талант", "Мій секрет", "Пекельні борошна", "Звана вечеря" и многие другие. Талантливый и профессиональный, позитивный и всегда готов прийти на помощь", - сообщили в СТБ.

На фоне полномасштабной войны РФ против Украины Вовк ушел на фронт. Он служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В рядах Сил обороны защитник получил звание младшего сержанта и получил более 10 наград и отличий. В частности, Вовк получал Золотой крест, эту награду выдают за мужество и успешное выполнение задач.

На войне погиб Антон Вовк (фото: instagram.com/stbua)

Вовк погиб 28 декабря 2024 года. Он отдал жизнь за Украину, во время выполнения боевого задания. У него остались две дочери и жена.

"Вечная память и уважение нашему защитнику. Всегда в наших сердцах", - добавили в СТБ и призвали неравнодушных помочь со сбором средств для семьи павшего военного, для этого уже открыта "банка".

В комментариях под постом пользователи пишут:

"Вечная память"

"Соболезнования семье"

"Какая потеря, знала лично семью! Это светлый талантливый человек!"

"Царство небесное и вечная ему память"

"Светлая память герою".

Еще один музыкальный редактор и кум Вовка высказался о его гибели. На своей странице в Facebook он разместил песню, которую когда-то записал Антон.

"А еще мой Кум, Вовк Антон, написал такую песню. И мы ее записали. Послушайте, какой талантливый человек был", - говорится в посте.