ua en ru
Вс, 05 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

На войне погиб редактор "МастерШеф" и "Україна має талант". Без отца остались две дочери

Воскресенье 05 января 2025 13:41
UA EN RU
На войне погиб редактор "МастерШеф" и "Україна має талант". Без отца остались две дочери У мужчины остались дети и жена (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

На фронте погиб Антон Вовк - музыкальный редактор СТБ, который работал, в частности, на проекте "МастерШеф". Мужчина встал на защиту Украины и получил немало наград, но недавно его жизнь трагически оборвалась.

Что известно о военном, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Антон работал с нами с 2011 года. Сначала, на телеканале СТБ, с 2020 года - старшим музыкальным редактором Starlight Production. 10 лет работал в команде "МастерШеф", сопровождал также проекты "Україна має талант", "Мій секрет", "Пекельні борошна", "Звана вечеря" и многие другие. Талантливый и профессиональный, позитивный и всегда готов прийти на помощь", - сообщили в СТБ.

На фоне полномасштабной войны РФ против Украины Вовк ушел на фронт. Он служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В рядах Сил обороны защитник получил звание младшего сержанта и получил более 10 наград и отличий. В частности, Вовк получал Золотой крест, эту награду выдают за мужество и успешное выполнение задач.

На войне погиб редактор &quot;МастерШеф&quot; и &quot;Україна має талант&quot;. Без отца остались две дочери

На войне погиб Антон Вовк (фото: instagram.com/stbua)

Вовк погиб 28 декабря 2024 года. Он отдал жизнь за Украину, во время выполнения боевого задания. У него остались две дочери и жена.

"Вечная память и уважение нашему защитнику. Всегда в наших сердцах", - добавили в СТБ и призвали неравнодушных помочь со сбором средств для семьи павшего военного, для этого уже открыта "банка".

В комментариях под постом пользователи пишут:

  • "Вечная память"
  • "Соболезнования семье"
  • "Какая потеря, знала лично семью! Это светлый талантливый человек!"
  • "Царство небесное и вечная ему память"
  • "Светлая память герою".

Еще один музыкальный редактор и кум Вовка высказался о его гибели. На своей странице в Facebook он разместил песню, которую когда-то записал Антон.

"А еще мой Кум, Вовк Антон, написал такую песню. И мы ее записали. Послушайте, какой талантливый человек был", - говорится в посте.

Недавно стало известно, что в Киеве погиб известный украинский ученый.

Кроме этого, на фронте погиб украинский военный и техник освещения Иннокентий Запоточный.

При создании материала были использованы источники: совместный пост в Instagram, созданный на страницах СТБ и проекта "МастерШеф", пост с Facebook-страницы редактора с ником "Slon Desetirik".

Читайте РБК-Украина в Google News
МастерШеф Война в Украине Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Россия атаковала Украину, применив более 100 дронов. Сколько сбито
Россия атаковала Украину, применив более 100 дронов. Сколько сбито