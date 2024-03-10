На войне погиб майор ВС ВСУ. У пилота-истребителя остался маленький сын

Что известно о гибели майора

"В небе над Донетчиной погиб пилот-истребитель майор Андрей Ткаченко. Один из лучших воспитанников Пласта. С юношества присоединился к кружку "Орланы" 61-го куреня в Самборском Пласте", - сообщил Юзич.

Майор погиб 8 марта 2024 года, выполняя очередное боевое задание.

"В скорби остались родители, старший брат Виталий, жена Леся и ее родители Евгений и Галина Гудымы, шестилетний сын Марко и вся большая семья", - рассказали представители "Пласта".

Ткаченко похоронят в Ивано-Франковске, где он жил со своей семьей. Дату и время в "Пласте" сообщат позже.

На войне погиб майор Воздушных сил (фото: facebook.com/PlastSambir)

Чем известен пилот-истребитель

В 2008 году Ткаченко, до этого получивший степень пластуна-разведчика, поступил в Национальный Харьковский университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба, успешно окончил его в 2012 году.

Еще в 2009 году он совершил первые самостоятельные вылеты на Л-39, прыгал с парашютом. Затем Ткаченко прошел военную службу в Харькове, а после начал выполнять боевые задания в 2014 году во время АТО и ООС.

"После полномасштабного вооруженного вторжения московского войска в Украину местом выполнения боевых задач для Андрея как пилота-истребителя стал восток и юг страны", - сообщил Юзич.

"Вечная память и слава Герою, пластуну-военному Андрею Ткаченко, отдавшему жизнь в обороне Украины", - добавили в "Пласте".