На войне погиб возлюбленный военной "Ксены" - поэт Максим Емец

Максим Емец погиб на фронте

Емец имел позывной "Енот". Мужчина погиб на Покровском направлении - ему было 30 лет.

"Обычно мы были на разных направлениях. Помимо крайнего. Покровский. Он дал нам возможность чаще видеться, но он в итоге навсегда унес тебя", - отметила военная.



Оксана Рубаняк и Максим Емец (фото: facebook.com/Оксана Рубаняк)

"Не так мы хотели рассказать о нас, не так это все должно произойти. Столько нереализованных планов, мечтаний. Дом за городом, дети, семья. И общая старость больше 60-ти лет, на меньшее ты не соглашался. Упрямый, как и я", - написала Оксана Рубаняк.

В своей публикации девушка назвала Максима "единственной любовью" и описала историю их знакомства.



Максим Емец погиб (фото: facebook.com/Оксана Рубаняк)

"Мы встретились на одном из направлений на фронте. Все произошло внезапно и неожиданно. По нашей истории можно снимать фильм, но мы хранили все в тайне до конца. Ты заполонил собой мое пространство, добавил в жизнь чувство безопасности, поддержки, любви. Ты тот, кого я ждала всю свою жизнь", - посвятила она трогательные строки любимому.



"Ксена" с возлюбленным (фото: facebook.com/Оксана Рубаняк)

Также Рубаняк отметила, что ее любимый был храбрым воином.

"Ты был воином, о котором должен узнать мир. Ты был борцом, отдал всю свою жизнь войне. Я искренне восхищаюсь и уважаю твой путь. Ты был тем, кому не все равно, вкладывался максимально в борьбу, ты жил ею", - подчеркнула "Ксена".



Оксана Рубаняк и Максим Емец (фото: facebook.com/Оксана Рубаняк)

Емец также активно занимался творчеством. Он писал стихи и несколько из них посвятил Оксане. Девушка отметила, что она обязуется выдать сборник его произведений.

"Ты жил творчеством. Я выдам твой сборник, практически на финальном этапе. Я расскажу о тебе миру. Я буду нести тебя в своем сердце, которое не сражается с момента твоей гибели", - написала военная.



Максим Емец с позывным "Енот" и его девушка "Ксена" (фото: facebook.com/Оксана Рубаняк)

Кто такой Максим Емец

Емец родом из города Косов (Ивано-Франковская область), ушел на войну в 19 лет. Прозвище "Енот" получил в 2014 году.

Прошел Иловайск и Дебальцево, воевал в УНСО, 10-й горно-штурмовой, а последние два года - в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Данила. Имел звание старшего лейтенанта. Мужчине было 30 лет.



Максим Емец с позывным "Енот" (фото: facebook.com/Оксана Рубаняк)

Что известно про Оксану Рубаняк

Рубаняк родилась в 2003 году в Ивано-Франковской области. Окончила колледж по специальности "учитель начальных классов", Национальный педагогический университет им. Драгоманова (заочно).

24 февраля 2022 вступила в ряды Добровольческого формирования Ивано-Франковской территориальной общины № 3, а затем - ВСУ. Полтора года была единственной женщиной среди военнослужащих пулеметного взвода 72-й отдельной механизированной бригады. Выполняла боевые задания на Углегорской ТЭС, Зайцево, также на Бахмутском, Марьинском и Угледарском направлениях.

В марте 2023 года получила тяжелое ранение в Угледаре. В конце июня того же года вернулась на фронт.

В настоящее время командир взвода беспилотных авиационных комплексов ВСУ.

Девушка также увлекается поэзией и выпустила три своих сборника стихов.



Оксана Рубаняк и Максим Емец (фото: facebook.com/Оксана Рубаняк)