RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На войне погиб брат известного певца (фото)

Сергей Танчинец и его родственник (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

На фронте погиб брат фронтмена и продюсера группы "Без обмежень" Сергея Танчинца. Мужчина встал в защиту Украины в начале полномасштабной войны, которую в феврале 2022 года развязала РФ.

Что известно о брате Танчинце, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что написал Танчинец

Певец опубликовал фотографии с братом и трогательно к нему обратился. Он отметил, что соболезнует жене погибшего военного.

Танчинец и Чендей (фото: facebook.com / Sergii Tanchynets)

"Брат Дмитрий Чендей на щите! Воевал с начала полномасштабного… Воин! Светлая память тебе Братику!" - написал Танчинец.

В комментариях под постом пользователи поддерживают артиста и сочувствуют всем его близким. Фаны пишут:

"Царство небесное Герою Украины! Соболезную", - отмечают фаны.

Дмитрий Чендей (фото: facebook.com/DmitriyChendey)

Жена военного, Татьяна Танчинец, тоже поделилась печальным постом, в котором рассказала о муже. Он, как отмечает женщина, не считал себя героем. Она разместила цитаты своего любимого, в которых он рассказывал о решении пойти на войну.

"Можешь объяснять всем кто спросит. Я никогда не был правосеком или националистом. Я никогда не пропагандировал решить этот вопрос (когда он был просто вопросом) силой. У меня нет таланта к оружию и военному делу. Я не верил что война будет", - говорится в сообщении.

"Я не верил что они (русские) могут убивать женщин и детей. Я не верил что их женщины и дети поддержат войну в большинстве своем. Я пошел в армию не благодаря кому-то, не вопреки кому-то, не из-за идеологии или еще чего-то", - цитирует военного супруга.

Пост жены Чендея (скриншот)

Кроме того, о гибели военного высказался депутат Тячевского райсовета Дмитрий Шелемба, откуда был брат Танчинца. Чендея не стало 29 июня.

Военный погиб при выполнении боевого задания. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

"Боль, грусть, горе... Трудно найти слова развлечения для родных и близких в связи с такой непоправимой утратой. Ведь смерть самого родного человека - большое испытание", - написал депутат.

"В это скорбное время хочу выразить искренние соболезнования родителям погибшего воина, маме - учительнице Новоселицкого лицея Надежде Танчинец и отцу - Чендей Ивану, всей семье, общине. Пусть Господь пошлет всем крепости и силы пережить эту непоправимую потерю, а погибшему сыну в своем Царстве Небесном", - добавил он.

Пост о погибшем военном (скриншот)

Кстати, ранее стало известно, что на войне погиб известный хореограф, вернувшийся на фронт после потери ноги.

Кроме того, недавно мы рассказывали, что в Эстонии умер украинский писатель и журналист Олег Гончаренко.

При создании материала были использованы источники: посты с Facebook-страниц Сергея Танчинца, Татьяны Танчинец, Дмитрия Чендея, Дмитрия Шелембы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеСергей ТанчинецЗвезды шоу-бизнеса