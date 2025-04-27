На войне погиб отец экс-"ВИА Гры": защищал Украину 3 года (фото)

Что известно о гибели отца певицы

Попова узнала о смерти папы 26 апреля. Он, как отметила певица, защищал Украину в течение 3 последних лет.

"Я узнала, что мой отец погиб на войне. Все 3 года он защищал нашу страну. Пока не могу выходить на связь", - написала Ксения.

Она показала трогательное фото с папой, на которое "наложила" черно-белый фильтр. На семейном кадре Попова с улыбкой обнимает отца, а тот целует ее в щечку.

У Ксении Поповой погиб отец (скриншот)

Также о гибели военного высказалась мама певицы - психолог Юлия Згода. Она рассказала, что папу Ксении звали Денис, он был добровольцем.

"Непомерно тяжелый день. Моя дочь потеряла отца на войне. Страна потеряла одного из воинов. 3 года Денис защищал страну, с первых дней вторжения ушел добровольцем. Печаль, боль, поклон до земли. Светлая память воину", - написала Згода.

На войне погиб отец известной певицы (скриншот)

Где именно воевал папа Поповой и как он погиб - не сообщается.

Что известно о Ксении Поповой

Ксения Попова - украинская певица, родом из Кривого Рога. Она стала популярной после участия в восьмом сезоне шоу "Х-Фактор", где соревновалась за победу в команде Насти Каменских. Девушка участвовала в 8 сезоне, который выходил в 2017 году.

Ксения Попова в группе "ВИА Гра" (фото: instagram.com/meladzemusic)

В 2020 году Ксения стала участницей обновленного состава группы "ВИА Гра", где выступала вместе с Софией Тарасовой и Ульяной Синецкой. В составе коллектива Попова приняла участие в записи песен и съемках клипов, а также активно выступала на концертах. После завершения участия в группе Ксения продолжила развивать свою творческую карьеру. Сейчас она живет за границей и активно ведет свои соцсети.